Reggio, a Riparo l’incontro tra parrocchie e associazioni della Vallata del Sant’Agata

Si è svolto nei giorni scorsi, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo l’incontro promosso e organizzato dalla Commissione Custodia del Creato della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo–Riparo e Cannavò, con il coinvolgimento delle realtà associative della Zona Pastorale Vallata del Sant’Agata.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto, partecipazione e condivisione sulle tematiche ambientali e sulla cura del territorio.

I partecipanti e le realtà coinvolte

All’incontro, guidato dal parroco don Giovanni Gattuso e dai membri della Commissione Custodia del Creato, nella persona del prof. Francesco Milardi, hanno partecipato:

Avv. Francesca Ventura, presidente Comitato Pro Vinco e Pavigliana

Guglielmo Votano, Comunità di Ortì

Concetta Romeo, Comitato Pro Sala Mosorrofa e presidente Pro Loco Reggio Sud

Pasquale Andidero, presidente Comitato di Quartiere Mosorrofa

Franco Ambrogio, Associazione Territorio e Progresso

Adriano Massara, presidente Pro Loco Vallata Sant’Agata – San Salvatore

Tonino Ventura, presidente Associazione Gente di Calabria e referente Comitato di Quartiere Riparo Vecchio

Santo Morabito, Pro Loco di Cardeto

Oltre ai rappresentanti ufficiali, erano presenti anche altri membri delle associazioni coinvolte, a testimonianza della forte sensibilità e della partecipazione attiva del territorio.

È intervenuto inoltre il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cataforio e San Salvatore, maresciallo Renzo Romeo, che ha sottolineato come la stazione sia “a servizio della collettività e punto di riferimento costante per il territorio della vallata”.

Le tematiche affrontate

Durante il confronto sono state affrontate le principali problematiche del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza delle aree rurali, alla tutela del paesaggio, alla manutenzione degli spazi comunitari, al dissesto idrogeologico e alla valorizzazione e al potenziamento delle risorse del territorio, intese come ricchezze naturali, culturali, sociali e associative della Vallata del Sant’Agata.

Dall’incontro è emersa in modo chiaro la volontà comune di unire le forze, lavorare in rete e operare in sinergia, creando una collaborazione stabile tra parrocchia, associazioni, cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di promuovere un territorio più sicuro, curato e armonioso.

“La custodia del creato è un impegno che nasce dall’amore per la nostra terra e per le generazioni che verranno” -afferma don Giovanni Gattuso. “Una comunità cresce quando sceglie di collaborare, di ascoltarsi e di prendersi cura del proprio territorio con responsabilità. Solo camminando insieme possiamo costruire un ambiente più sano, accogliente e fraterno per tutti,” conclude don Gattuso.

La Commissione Custodia del Creato e la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve ringraziano tutti i partecipanti e annunciano che dall’incontro nasceranno ulteriori iniziative condivise e tavoli di lavoro tra associazioni, parrocchie e cittadini, per consolidare un percorso comune di cura e valorizzazione del territorio.