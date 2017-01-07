Riparte il campionato. Per la Vis durissimo test

Archiviata la lunga sosta dovuta alle festività natalizie, riparte oggi con l’anticipo Val Gallico-Siderno il campionato di serie C silver calabrese. La Vis Reggio Calabria, reduce da un filotto di quattro successi consecutivi e ancora imbattuta nel girone di ritorno, riceve domani la visita della capolista Basketball Lamezia. Un impegno difficilissimo per capitan Tramontana e compagni contro una compagine, quella lametina, che vince ininterrottamente da undici giornate, trascinata dall’estro della coppia argentino/americana Monier/Longoria, dal talento di Gaetano, dalla classe di Di Gennaro e dalla concretezza in fase offensiva dell’”evergreen” Rubino.

I tanti problemi fisici che hanno tormentato gli uomini del duo D’Arrigo/Farina nella prima parte del torneo sembrano finalmente superati. Tutto il gruppo è a disposizione. Anche il lungodegente Arillotta è tornato ad allenarsi coi compagni e, fra circa un mese, dovrebbe essere pronto a scendere in campo.

Riccardo Rizzieri, play/guardia dei bianco/amaranto, presenta così la sfida contro i primi della classe: “Ogni partita dopo una lunga sosta nasconde sempre delle incognite perché non si ha il riferimento del match precedente e perché ci si allena in maniera differente. Sarà comunque una bella sfida contro Lamezia. Loro sono primi e vogliono confermarsi in vetta; noi, finalmente a posto fisicamente, siamo pronti a dare battaglia e a lanciare un segnale al campionato”.

All’andata, al PalaSparti di Lamezia, la Vis giocò un gran primo quarto, per poi cedere alla distanza 98-73.

Palla a due domani, 8 gennaio, ore 18, al PalaBotteghelle.