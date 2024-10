Ripepi: “Addio al Presidente Tuccio, simbolo indiscusso di legalità e giustizia”

Personalmente ed a nome del Coordinamento della Città Metropolitana di Fratelli d’Italia – Reggio Calabria esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del magistrato dott. Giuseppe Tuccio, uomo sempre al servizio dello Stato e simbolo indiscusso di legalità e giustizia. Si spegne un vero e proprio riferimento della città di Reggio Calabria.

Uomo dalla schiena dritta ed in prima linea nella lotta alla criminalità, costantemente attivo e propositivo nel processo sociale di riscatto dei nostri territori. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno a tutta la famiglia, la moglie Franca ed il figlio Luigi, anch’egli già militante del nostro partito ed integerrimo servitore della città in qualità di Assessore del Comune di Reggio Calabria durante la giunta Arena.

Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile possa intitolarsi al dottore Tuccio una via o un’importante struttura della nostra città affinché per le nuove generazioni non venga mai meno il ricordo di un reggino che con passione e dedizione ha servito la nostra terra.

Massimo Ripepi

Coordinatore di Fratelli d’Italia della Federazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria