Ripepi: ‘Bandecchi non avrebbe fatto ostruzione, ma adesso è arrabbiato…’

Una lunga diretta del consigliere Massimo Ripepi per contestare la scelta del sindaco Falcomatà rispetto alla decisione di partecipare all’asta per il marchio Reggina, spiegandone anche i motivi e il possibile risentimento di Stefano Bandecchi dopo le dichiarazioni del primo cittadino.

“Mi chiedo perchè il Comune debba acquistare il marchio quando Bandecchi ha dichiarato che te lo vuole regalare e poi c’è anche la Fenice che partecipa, visto che lo ha scritto nel business plan. Siccome Bandecchi lo vuole regalare alla città lui si inventa questa cosa per prendersi la scena. Poi quello che ha detto è un fatto ignobile, gravissimo. La donazione non può avvenire se le persone non sono specchiate, parla giusto lui che ha una indagine e che ha governato per dieci anni con processi in corso. Bandecchi è un imprenditore che ha gestito squadre di calcio senza fare un euro di debito, dopo queste dichiarazioni non so cosa farà Bandecchi che aveva deciso e dichiarato di non voler fare ostruzione. Credo sia molto arrabbiato“.