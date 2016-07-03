Riprende il servizio bus ‘Reggio city tour’
Domenica 3 luglio riparte il bus cabrio Reggio city tour con audioguida in cinque lingue: due corse al giorno attraverso i luoghi più importanti della città
03 Luglio 2016 - 09:38 | di Redazione
Domenica 3 luglio p.v., alle ore 18.30, con partenza dal Museo Nazionale (Via De Nava), riprenderà il servizio di trasporto turistico Reggio city tour.
Servizio che ATAM, già da diversi anni, attiva nei mesi estivi grazie ad un efficiente bus cabrio, dotato di audioguida in 5 lingue e con un capienza di 32 passeggeri.
Il city tour fa ormai parte del panorama reggino e viene sempre più apprezzato dai turisti e da chi vuole vedere Reggio Calabria da un altro punto di vista.
Orari e tappe dell’itinerario
Una linea che permette, con due corse giornaliere per tutta l’ estate (ore 18.30 ed ore 19.30), di scoprire il centro storico di Reggio Calabria, partendo da Piazza Indipendenza per un itinerario che si snoda attraverso i luoghi d’ interesse più suggestivi ed importanti della città: il Museo Nazionale della Magna Grecia, l’ Arena dello Stretto, le Mura Greche, le Terme Romane, Piazza Garibaldi, Piazza Duomo, Piazza Castello per poi concludersi a Piazza De Nava
Un itinerario archeologico-artistico per chi ha poco tempo a disposizione e vuole conoscere la città attraverso i suoi monumenti più noti per prendere spunto, durante il percorso in bus, di cosa approfondire poi in modo autonomo.
Il commentario si può scegliere in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Biglietti e prenotazioni per i gruppi
I biglietti possono essere comprati a bordo rivolgendosi al personale ATAM al costo intero di € 5,00 per gli adulti e di € 3,00 ridotto (per i bambini da zero a 12 anni).
Infine, come ogni anno, è sempre possibile prenotare il servizio per gruppi organizzati contattando l’ Ufficio Gran Turismo di ATAM allo 0965 591724 o, in alternativa, inviando una mail a customer@atam-rc.it.
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