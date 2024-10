Riqualificazione manto stradale, riprendono i lavori nella zona nord

Riprenderanno a breve i lavori di riqualificazione del manto stradale nella zona nord della città in base all’accordo stipulato fra Comune, Città Metropolitana di Reggio Calabria ed Anas.

«Sarà un intervento radicale e definitivo» spiega il sindaco Giuseppe Falcomatà, al quale fa eco Riccardo Mauro, vicesindaco metropolitano e consigliere comunale, che ha aggiunto:

Il primo cittadino afferma inoltre:

«L’intervento diventa ovviamente necessario per rendere più agevole e meno pericoloso il transito in quelle che sono considerate delle arterie particolarmente importanti nel tessuto viario cittadino. Servirà un po’ di pazienza per un’opera che, tuttavia, è destinata a rimanere negli anni. Ad ogni modo, per cercare di agevolare il transito, sono stati individuati percorsi alternativi, anche per bus e mezzi pesanti, lungo l’intero periodo che vedrà gli operai impegnati nelle attività di scarifica e bitumazione delle strade».