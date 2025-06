Borghi e periferie di Reggio: ok dalla Giunta ai progetti per Podargoni, rioni Guarna e Caridi

Approvati due importanti progetti per la riqualificazione della viabilità, con investimenti complessivi di 6 milioni di euro

La Giunta comunale di Reggio Calabria, su proposta del settore Lavori Pubblici, ha recentemente approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di Podargoni e della viabilità di collegamento con i borghi circostanti, come Cerasi, Schindilifà e altri centri nel versante sinistro idraulico del torrente Gallico. Le opere, che hanno un importo complessivo di 2,5 milioni e 3,5 milioni di euro, rientrano nel progetto unitario “Recupero e valorizzazione del borgo di Podargoni e del territorio circostante”.

Obiettivo del progetto per Podargoni

Il progetto mira a migliorare la sicurezza e ridurre la condizione di isolamento di queste aree, incrementando i livelli di connessione e accessibilità fisica delle zone più interne dell’Aspromonte, contribuendo a ridurre le disuguaglianze territoriali e a potenziare le opportunità di sviluppo per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Finanziato nell’ambito del “Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, il progetto ha ricevuto importanti fondi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato anche assunto come progetto pilota nell’ambito della “Rigenerazione della memoria dei Borghi di Reggio Calabria”, nel contesto del Masterplan di Reggio Calabria.

Interventi nelle aree di Guarna e Caridi

Oltre agli interventi per Podargoni, la Giunta ha approvato anche un progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento dei rioni Guarna e Caridi, inclusa la creazione di aree ludiche e verdi. Con un importo di 862.000 euro, quest’azione si inserisce nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana e mira a potenziare la qualità dell’abitare in queste aree densamente popolate.

L’assessore alla Città sostenibile e accessibile, Paolo Malara, ha sottolineato che questi progetti sono fondamentali per la rigenerazione dei borghi e per il miglioramento delle relazioni di comunità, integrando aspetti di turismo, tradizioni e cultura.

Il vicesindaco Paolo Brunetti, che detiene la delega ai Lavori Pubblici, ha commentato:

“Concretizziamo l’opportunità di riqualificare un borgo che merita di essere valorizzato, vicino al Parco Nazionale dell’Aspromonte”. Ha poi aggiunto che l’amministrazione è impegnata a completare le opere avviate in questa consiliatura, come nel caso del Tempietto e di altri progetti di riqualificazione.

I due interventi principali a Podargoni e nei rioni Guarna e Caridi rappresentano un passo significativo nella rigenerazione e valorizzazione del territorio metropolitano di Reggio Calabria, con l’obiettivo di rendere questi luoghi più accessibili, sicuri e vivibili per le comunità locali. Il progetto, che coniuga innovazione e rispetto per le tradizioni, contribuirà a una crescita sostenibile delle aree interne dell’Aspromonte, migliorando la qualità della vita e l’accesso ai servizi per i cittadini.