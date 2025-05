Reggio, approvate cinque delibere per il rilancio del Borgo di Podargoni: i progetti – FOTO

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato cinque delibere per il progetto complessivo di “Recupero e valorizzazione del Borgo di Podargoni e del territorio circostante” .

Con questi atti deliberativi si dà seguito concretamente ad una serie di azioni strategiche per rilanciare il noto borgo con l’idea di rifunzionalizzarlo ed aprirlo a nuovi utilizzi (smartworking, south-working, villaggio-albergo o altre eventuali ipotesi). Questi interventi sono possibili grazie ai fondi del “Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.

Sono tanti i progetti ed i cantieri che interesseranno Podargoni ed il suo comprensorio; con opere significative e diversificate: recupero e valorizzazione del mulino Criserà in contrada Limina-Podargoni; riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica del borgo di Podargoni; recupero ex plesso scolastico di Podargoni da destinare a Centro Servizi: recupero e riqualificazione degli spazi aperti e dell’impiantistica pubblica nei centri di Podargoni, Schindilifà e Cerasi; restauro della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del bosco.

“Si avvia un percorso concreto di recupero e valorizzazione dei borghi – dichiara l’assessore Paolo Malara – all’interno di una strategia delle aree interne e nella visione dei rifugi ecologici indicati nel masterplan della città di Reggio Calabria. Un progetto di rivitalizzazione, supportato non solo da iniziative materiali, quali il recupero urbano e architettonico del centro volte al ripristino della vivibilità abitativa, ma da un programma che si articola, attraverso un percorso partecipativo, in azioni finalizzate ad attivare il recupero della vallata a fini agricoli, la valorizzazione della tradizione gastronomica ed il supporto ad iniziative culturali e sociali, creando – chiude Malara – un luogo attrattivo e produttivo che favorisca il ritorno dei suoi abitanti e l’avvio di una nuova accoglienza per chi cerca un luogo che coniughi lavoro e benessere”.