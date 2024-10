Rischio dissesto per il comune di Reggio, Falcomatà a Roma per cercare soluzioni

Non c’è tempo da perdere. Il comune di Reggio Calabria rischia concretamente il dissesto finanziario, il sindaco Giuseppe Falcomatà si trova a Roma, dove in queste ore si incontrerà con i dirigenti del ministero dell’Economia.

Falcomatà sottoporrà agli organismi preposti una serie di ipotesi di soluzioni utili a scongiurare il default finanziario dell’Ente, secondo un percorso condiviso con Anci che darebbe benefici alle tante Città italiane coinvolte nel processo.

La situazione è ingarbugliata e coinvolge diversi comuni, quasi tutti del centro sud. Al momento è difficile ipotizzare una via d’uscita per l’amministrazione comunale reggina, ad oggi la strada che porta al dissesto finanziario sembra essere inevitabile.

Serve la volontà politica, e di conseguenza misure speciali del Governo per i comuni che si trovano in questa situazione (oltre Reggio Calabria, ci sono Napoli, Pescara, Torino, Foggia e diversi altri) per evitare il default che costringerebbe, ancora una volta, Reggio a ripartire da zero.