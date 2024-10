“Riscopriamo l’Aspromonte” a Palazzo San Giorgio  a Reggio Calabria

Fino al prossimo 24 ottobre, si svolge nella Galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la mostra fotografica dal titolo: “Riscopriamo l’Aspromonte”. Si tratta di una mostra ideata e promossa dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il contributo e il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.

E’ una rassegna che vuole valorizzare il territorio calabro e precisamente quello del Parco dell’Aspromonte ( area naturale protetta). Per l’occasione, possiamo ammirare scatti fotografici di assoluta bellezza a colori e in bianco e nero realizzati da artisti come : Antonio e Jacopo Macheda, Antonio Pitea, Antonello Diano, Tony Mezzatesta e Tirso Ceazar Pons, Domenico Timpano, Carmelo Fiore, Gianni Vittorio, Raffaele Astorino. Le immagini sono scattate nei territori del parco dell’Aspromonte per riscoprire e mettere in luce le numerose specie faunistiche e floreali presenti in questi luoghi meravigliosi.

La rassegna è aperta al pubblico tutti i giorni, esclusa la domenica mattina e segue i seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 fino alle ore 19,00; l’esposizione è ad ingresso libero. Per ulteriori informazioni sulla rassegna, potete consultare il seguente indirizzo internet: www.facebook.com/CalabriaDietroLeQuinte.