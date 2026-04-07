Notte di violenza a Reggio, rissa finisce nel sangue: 4 feriti, uno in sala operatoria

Il violento litigio scoppiato nella notte sarebbe degenerato in pochi istanti. Il bilancio è di 4 feriti

Notte di violenza a Reggio Calabria. Una rissa che ha coinvolto diverse persone è degenerata in un accoltellamento.

Secondo le prime informazioni, il violento litigio sarebbe scoppiato nel corso della notte e, in pochi istanti, la situazione sarebbe precipitata, portando al ferimento di 4 persone.

Uno dei soggetti si troverebbe attualmente in sala operatoria presso il Grande Ospedale Metropolitano.

Al momento non si conoscono con precisione le sue condizioni.