Notte di violenza a Reggio, rissa finisce nel sangue: 4 feriti, uno in sala operatoria
Il violento litigio scoppiato nella notte sarebbe degenerato in pochi istanti. Il bilancio è di 4 feriti
07 Aprile 2026 - 08:52 | di Redazione
Notte di violenza a Reggio Calabria. Una rissa che ha coinvolto diverse persone è degenerata in un accoltellamento.
Secondo le prime informazioni, il violento litigio sarebbe scoppiato nel corso della notte e, in pochi istanti, la situazione sarebbe precipitata, portando al ferimento di 4 persone.
Uno dei soggetti si troverebbe attualmente in sala operatoria presso il Grande Ospedale Metropolitano.
Al momento non si conoscono con precisione le sue condizioni.