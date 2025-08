Villeggiante da Ciccino va in vacanza, lo chef Diego: ‘Grazie a chi ci sceglie. Pronti per una nuova stagione’ – FOTO

Al Villeggiante da Ciccino, la pausa estiva non è solo un tempo di riposo, ma anche un’occasione per prepararsi a nuove ed entusiasmanti avventure

Anche il ristorante “Villeggiante da Ciccino” si prende una meritata pausa estiva per ricaricare le batterie e tornare, come ogni anno, più pronta che mai a offrire ai suoi clienti l’esperienza culinaria che l’ha resa un punto di riferimento a Reggio Calabria. La chiusura estiva avverrà dall’11 al 25 agosto, ma non temete, il locale riaprirà i battenti il 26 agosto, pronta a soddisfare le vostre voglie gastronomiche con piatti irresistibili, servizio impeccabile e l’atmosfera calda e accogliente che la contraddistingue.

Orari di apertura dopo la pausa estiva:

Dal martedì al venerdì : solo a cena

: solo a cena Sabato e domenica: pranzo e cena

Il ringraziamento di Diego Morabito

Durante questa breve pausa, Diego Morabito, titolare del ristorante, vuole rivolgere un pensiero speciale a tutti i clienti che, con affetto e passione, hanno reso speciale ogni piatto servito al Villeggiante da Ciccino.

“La pausa estiva è sempre un’opportunità per rinnovarsi, ma è anche il momento per fermarsi e riflettere su quanto siamo fortunati a lavorare con persone che apprezzano il nostro impegno e la nostra cucina. Un grande grazie a tutti coloro che hanno scelto di condividere con noi i loro momenti più belli, le loro cene e i loro pranzi. Non vediamo l’ora di riprendere, più carichi che mai, per offrirvi ancora più sapori, più emozioni e il meglio della cucina calabrese”.

Al Villeggiante da Ciccino, la pausa estiva non è solo un tempo di riposo, ma anche un’occasione per prepararsi a nuove ed entusiasmanti avventure. Dalle celebri carni selezionate, come l’Angus, la Sakura, la Rubia, fino all’inconfondibile Cacio e Pepe mantecata nella forma di formaggio – un piatto ormai diventato una vera e propria leggenda tra i clienti. Da Ciccino, oltre alle prelibatezze di carne, non mancano i piatti tipici della cucina calabrese, i primi freschi e una selezione di pizze fragranti, che continuano a conquistare il palato di tutti.

Il Villeggiante da Ciccino continua a essere un luogo di ritrovo per chi cerca cucina autentica e momenti di convivialità. Diego ed il suo team sono pronti a ripartire con la stessa passione che da sempre li contraddistingue, più motivati che mai a regalarvi un’esperienza gastronomica unica e memorabile.

L’appuntamento è fissato per il 26 agosto, quando il Villeggiante riaprirà le sue porte per un nuovo capitolo di sapori, calore e tradizione.

“Ci vediamo presto, più carichi che mai, per condividere ancora tanti momenti di gusto insieme!“.

Maggiori informazioni

Chiama i numeri 0965882890 o 096525021 e prenota il tuo tavolo.

La trattoria si trova in Via Vallone Mariannazzo 31, Reggio Calabria

Consulta il menù sul sito e per rimanere sempre aggiornato visita le pagine Facebook e Instagram.