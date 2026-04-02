La Ritmica CSI brilla in pedana al Palacolor di Pellaro

ll PalaColor Csi di Pellaro ha ospitato nel weekend appena trascorso la Fase Interregionale del Campionato di Ginnastica Ritmica 2026 organizzato dal Comitato Provinciale Csi Reggio Calabria in collaborazione con il Csi Sicilia guidato dal presidente Salvatore Raffa. La manifestazione valida per le qualificazioni alla Finale Nazionale che si svolgerà dal 10 al 17 Maggio a Lignano Sabbiadoro e che vedrà protagoniste oltre mille atlete in pedana. A Pellaro, quasi quattro ore intense di esibizioni che hanno emozionato i tantissimi genitori presenti.

Un fiume di medaglie per le atlete, in rappresentanza della società sportiva Calabrese Asd Restart di Reggio Calabria e Siciliane l’Olimpia 91 di Trapani. Una tappa Interregionale che ha visto tra i giudici anche la Responsabile Nazionale della Ginnastica Ritmica Csi Valentina Caneppele, Ilenia Albanese del Comitato Calabrese Csi e le due neo giudici Martina Guida e Francesca Spanti. Appassionante e significativo il percorso sportivo delle atlete del Corso Special: corso misto di atlete con diverse disabilità (motorie, cognitive e relazionali) e non. Le ragazze hanno regalato momenti di gioia, solcando per la prima volta la pedana.

La loro prima gara è stata un insieme di concentrazione, coraggio e determinazione dimostrando a tutti che l’inclusione è possibile e che non esistono limiti che la disabilità non possa superare. Un ringraziamento da parte del Comitato Csi Reggio Calabria a tutti i tecnici presenti e ai volontari Csi, protagonisti, ancora una volta, del percorso di servizio nello sport avviato da anni dal Comitato di Reggio Calabria attraverso la Comunità Sportiva MAPSPORT. Corpo libero, fune, cerchio, palla, clavette e nastro sono stati “gli attrezzi” che hanno accompagnato, a ritmo di musica, le performance delle ginnaste in gara, applauditissime dal numeroso pubblico. Difficoltà, composizione ed esecuzione sono stati i tre elementi con cui l’attenta giuria presente ha valutato ciascuno dei 100 esercizi eseguiti.

Successo annunciato per la manifestazione Csi e riconoscimenti per tutte le ginnaste in gara che nell’occasione sono state premiate e salutate dal Presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, dal Delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Gianni Latella e dal vice presidente del Csi Reggio Calabria Francesco Caridi. Dagli ospiti i complimenti alle società sportive presenti, alle giovanissime atlete e alle famiglie. La gara, i sorrisi e gli abbracci in pedana, le tante esibizioni, i sentimenti condivisi durante le premiazioni sono la testimonianza di quanto lo sport, questo sport, sia un potente strumento educativo e di partecipazione, fondamentale per la crescita dei Giovani e della Comunità.