Uomo disperso e ritrovato a Gioiosa Jonica, i Vigili del Fuoco: ‘È vigile ma provato’

Il 70enne già sofferente di una lieve demenza e di altre patologie si era allontanato dalla sua abitazione nel pomeriggio di ieri

Concluse le ricerche di un uomo disperso a Gioiosa Jonica in provincia di Reggio Calabria. Dalle 23 circa di ieri sera era stato attivato il piano di ricerca persona che ha visto coinvolto il personale dei vigili del fuoco con il nucleo speleo alpino fluviale, il nucleo degli aeromobili a pilotaggio remoto (droni) e la squadra terrestre di Siderno competente per territorio e coordinata dal capo reparto Enzo Costa.

Le ricerche scattate nella notte

Dalle prime luci dell’alba i droni hanno sorvolato una zona impervia, nell’area dell’ultimo avvistamento dell’uomo, un settantenne del luogo già sofferente di una lieve demenza e di altre patologie, allontanatosi da solo dalla propria abitazione attorno alle 15,30 di ieri, giovedì 9 aprile. Attorno alle 7 gli operatori hanno avvistato l’uomo, accasciato in un canale e iniziato immediatamente le difficoltose operazioni di recupero e consegna al personale medico.

Il ritrovamento e il trasferimento in ospedale

L’uomo è vigile, ma provato e viste le patologie, le condizioni cliniche dell’uomo dovranno essere attentamente valutate nel corso del ricovero presso il nosocomio locrese.

Le ricerche dell’arma dei Carabinieri

Immediata e massiccia la risposta dell’Arma, che ha attivato senza esitazione il dispositivo di ricerca: le operazioni sono andate avanti ininterrottamente per tutta la notte, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui i militari della Compagnia competente, i Nuclei Cinofili, e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. Successivamente, a rafforzare ulteriormente il dispositivo, sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile regionale, a supporto delle ricerche nelle aree più impervie.

Determinante si è rivelato l’intervento dei militari dei “Cacciatori Calabria”, che proprio pochi minuti fa hanno individuato l’uomo al termine di un’intensa e capillare attività di rastrellamento in un’area particolarmente difficile da perlustrare.

Lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” rappresenta una delle eccellenze operative dell’Arma dei Carabinieri: un reparto altamente specializzato, addestrato per operare in contesti ostili e territori impervi, capace di garantire un contributo decisivo sia nelle attività di contrasto alla criminalità che nelle delicate operazioni di ricerca di persone scomparse.

Il ritrovamento dell’uomo, giunto dopo una notte di lavoro incessante, testimonia l’efficacia e la tempestività del dispositivo messo in campo. Le sue condizioni sono attualmente in fase di accertamento.