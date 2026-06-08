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Scilla, Elettra Lamborghini lancia la finale di TheUnknown: ‘Grazie Calabria’

Stasera su Rai 2 la finale di TheUnknown: il post social di Elettra Lamborghini con le immagini di Chianalea di Scilla e dei calanchi

08 Giugno 2026 - 18:15 | di Redazione

elettra lamborghini calanchi

Elettra Lamborghini affida ai propri canali social l’invito ufficiale per l’attesissimo appuntamento con la finalissima di TheUnknown, in onda questa sera alle ore 21:20 su Rai 2.

elettra lamborghini chianalea ()

La celebre showgirl e conduttrice ha accompagnato il messaggio con uno scatto mozzafiato che valorizza le bellezze del territorio calabrese, scegliendo come sfondo le suggestive immagini del borgo marinaro di Chianalea e il fascino senza tempo dei calanchi. Nel post, la Lamborghini traccia un bilancio entusiasta dell’esperienza trascorsa e ringrazia calorosamente la produzione e la regione ospitante per l’accoglienza ricevuta.

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Il testo del messaggio social di Elettra Lamborghini

“Questa sera la finale di #TheUnknown ! Chi vincerá secondo voi ?! Io lo sooo 21:20 su Rai 2 Grazie a tutti per averci seguiti, al mio compagno di avventure @gianlucascintillafubelli a tutte le persone che hanno lavorato a questo meraviglioso programma e alla Calabria per averci ospitato. Che vinca il migliore!!! A stasera ore 21:20 su Rai 2!!”

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