Scilla, Elettra Lamborghini lancia la finale di TheUnknown: ‘Grazie Calabria’

Elettra Lamborghini affida ai propri canali social l’invito ufficiale per l’attesissimo appuntamento con la finalissima di TheUnknown, in onda questa sera alle ore 21:20 su Rai 2.

La celebre showgirl e conduttrice ha accompagnato il messaggio con uno scatto mozzafiato che valorizza le bellezze del territorio calabrese, scegliendo come sfondo le suggestive immagini del borgo marinaro di Chianalea e il fascino senza tempo dei calanchi. Nel post, la Lamborghini traccia un bilancio entusiasta dell’esperienza trascorsa e ringrazia calorosamente la produzione e la regione ospitante per l’accoglienza ricevuta.

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Il testo del messaggio social di Elettra Lamborghini