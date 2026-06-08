Reggio, volontari Plastic Free al Tempietto: raccolti 4,5 kg di mozziconi – FOTO

Grande partecipazione ed entusiasmo per l’evento di sensibilizzazione ambientale “Il pianeta non è il tuo posacenere”, promosso da Plastic Free nella giornata di ieri, domenica 7 giugno, a Reggio Calabria.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 50 volontari, che hanno raccolto complessivamente 4,5 chilogrammi di mozziconi di sigaretta abbandonati nell’ambiente.

L’attività, che si è svolta al Tempietto, ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante prendersi cura degli spazi pubblici e contrastare comportamenti che, seppur spesso sottovalutati, hanno un impatto significativo sull’ambiente.

I mozziconi di sigaretta, infatti, rappresentano uno dei rifiuti più diffusi e sottovalutati al mondo. Nonostante le loro piccole dimensioni, contengono sostanze tossiche e materiali plastici che persistono a lungo nell’ambiente. Gli studi evidenziano che un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua, mentre ogni anno si stima che circa 4,5 trilioni di mozziconi finiscano dispersi nell’ambiente. Inoltre, in alcune aree urbane, si possono trovare oltre 70 mozziconi per metro quadrato.

“Spesso si pensa che un mozzicone, proprio per le sue dimensioni ridotte, non sia particolarmente impattante. In realtà – sottolineano le referenti reggine di Plastic Free – è uno dei rifiuti più presenti e dannosi per l’ambiente. Iniziative come questa servono a far conoscere il problema e a promuovere comportamenti più responsabili”.

A rendere ancora più significativo l’evento è stata la presenza di realtà provenienti da percorsi ed esperienze diverse, unite però da un obiettivo comune: la tutela dell’ambiente e la promozione della cittadinanza attiva. Reggio Bic, ESN, AIPD, AIDIA, ANFFAS e il Corpo Europeo di Solidarietà, hanno dato vita a una rete virtuosa di collaborazione e sensibilizzazione.

A supportare l’evento anche Funky Drop, che al termine della raccolta ha offerto una consumazione gratuita ai volontari presso il proprio chiosco sulla Via Marina Bassa, grazie anche al contributo del progetto ESC30 “EcoSolidarietà – Arte e Azione Giovane”, come gesto di ringraziamento verso chi ha dedicato il proprio tempo alla cura della città.

Prossimo appuntamento a Melito di Porto Salvo

L’impegno di Plastic Free prosegue già nei prossimi giorni: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 13 giugno alle ore 9:00 a Melito di Porto Salvo, con ritrovo a Piazza Porto Salvo. Sarà un’altra occasione per contribuire concretamente alla tutela del territorio e sensibilizzare la comunità sull’importanza di mantenere puliti gli spazi condivisi. Per partecipare all’evento di Melito è necessario iscriversi all’appuntamento cliccando “Partecipa” al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/15890 .

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Si consiglia di portare con sé dei guanti resistenti, un cappellino per il sole e una borraccia con l’acqua.