Reggio, il sindaco convoca le associazioni in vista della riunione Cosp

I rappresentati delle associazioni di categoria sono state invitati dal primo cittadino per valutare le misure anti-Covid da adottare in città

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha convocato per il pomeriggio di oggi i rappresentanti cittadini delle associazioni di categoria e delle realtà produttive del territorio.

L’incontro si è reso necessario per una valutazione approfondita delle misure che saranno adottate nei prossimi giorni, dopo la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Reggio Calabria, per il contrasto alla diffusione della nuova ondata del Covid-19.

Nella giornata di domani il sindaco porterà alla valutazione dello stesso organismo le istanze concertate con le associazioni di categoria.