‘Road Show Runcard’, a Reggio in arrivo un weekend di benessere

Un villaggio itinerante dedicato alla corsa e all’alimentazione, Reggio Calabria si prepara a trascorrere un intero weekend riservato al benessere. Dallo scorso marzo e fino al prossimo mese di ottobre 2017, da nord a sud della penisola, andrà in scena il Road Show Runcard, l’iniziativa nata dalla sinergia tra FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, e FIDA, la Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione di Confcommercio – Imprese per l’Italia.

A disposizione di sportivi, bambini e famiglie ci sarà un intero villaggio, allestito per l’occasione sul Lungomare Falcomatà, con spazi per il gioco e l’attività sportiva ma anche con angoli dedicati alle degustazioni alimentari di prodotti tipici. Perché se il cibo sano è il più grande alleato di ogni sportivo, le piccole produzioni tutelate dal marchio DOP e dai consorzi sono particolarmente congeniali a uno stile di vita all’insegna del benessere e dello sport. I dettagli della due giorni, in programma sabato e domenica prossimi, saranno illustrati domani mattina in conferenza stampa alle ore 11:30 alla Pinacoteca civica. Alla presentazione dell’iniziativa, che si inserisce all’interno del cartellone dell’estate reggina, parteciperanno per la FIDAL il Presidente regionale Ignazio Vita ed Edoardo Marcianò; il Presidente e il Direttore di Confcommercio Reggio Calabria, Giovanni Santoro e Marisa Lanucara; il delegato alla Cultura del Comune reggino Franco Arcidiaco e il Consigliere regionale Giovanni Nucera