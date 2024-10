Roberto Baronio: ‘Alla Reggina la mia migliore stagione. Indimenticabile’

Un anno indimenticabile per lui e per la Reggina in occasione della prima storica promozione in serie A. Roberto Baronio è stato ospite di “Buongiorno Reggina” e tra le tante cose ha parlato ovviamente anche di quella esperienza: “Quella stagione è stata indimenticabile. La prima a Torino contro la Juventus eravamo un pò spaesati, forse impauriti, ma conquistammo un pareggio che ci diede molta fiducia e morale.

Contro le grandi squadre con un certo tipo di atteggiamento sapevamo che si poteva ottenere qualcosa. Quando ho accettato di venire alla Reggina, ho sempre pensato che fosse a nostro favore era lo stadio. Ci avevano detto del pieno di abbonamenti, quella tribuna in fase di completamento ed i primi spogliatoi erano dei box lato Curva Nord. Poi il completamento del Granillo e tutta quella gente, uno spettacolo.

Ma c’erano grandi prospettive e tanta positività, insieme alle difficoltà che può avere una matricola con tanti calciatori alla prima esperienza. Sapete tutti che annata è stata, a tratti anche spettacolare con risultati prestigiosi. Sono felice ed orgoglioso di aver fatto parte della Reggina alla sua prima esperienza in assoluto in serie A.

Quella squadra ha pareggiato a Torino contro la Juventus, a San Siro contro Inter e Milan e vinto all’Olimpico contro la Roma. Il problema era con le grandi squadre in casa perchè avevamo un atteggiamento comunque propositivo, l’incitamento del pubblico che ci portava ad esporci e prevaleva spesso il tasso tecnico delle squadre più forti. Ma mister Colomba in quella stagione tante volte ha fatto veri e propri capolavori tattici.

Ricordo la voce di una ragazza come speaker che riascoltandola ancora mi fa venire i brividi, più di una volta l’ho fatta ascoltare a mio figlio. Quella formazione che affrontò il Milan, il boato del pubblico a dimostrazione di un entusiasmo incredibile che c’era attorno a quella squadra. Ancora oggi quando scendo a Reggio, essendo sposato con una reggina vengo giù in vacanza spesso in estate, avverto sempre moltissimo affetto attorno a me.

Come avverto l’entusiasmo riportato dal presidente Luca Gallo. Ho visto Reggina-Ternana e francamente è uno spettacolo quella curva nuovamente piena. Reggio se lo merita, ci sono tanti giocatori di categoria superiore, peccato che si sia fermato il campionato proprio sul più bello. Il Granillo quando è pieno fa la differenza, un plauso al presidente Luca Gallo. Poi Mimmo Toscano sa come si vince un campionato di Lega Pro, speriamo si possa raggiungere quell’obiettivo”.