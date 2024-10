Il Giudice Di Bella è cittadino onorario di Reggio Calabria

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha conferito nella mattina di ieri, martedì 21 luglio 2020, nel corso di una cerimonia a palazzo San Giorgio, la cittadinanza onoraria al Presidente del Tribunale dei Minori Roberto Di Bella.

Un riconoscimento che corona i venticinque anni di attività di Di Bella in riva allo Stretto, a poche settimane dal suo addio dall’incarico in riva allo Stretto dopo la sua nomina a Presidente dei Tribunale dei minori di Catania.

“È un momento molto emozionante per tutta la comunità reggina – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà nel motivare il riconoscimento al magistrato messinese – che la ringrazia, non solo per quello che ha fatto, ma per come lo ha fatto. Con la sua attività si è aperto alla città, e la città lo ha sentito”.