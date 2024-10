Reggio, cittadinanza onoraria per il giudice Roberto Di Bella

Bruna Siviglia racconta:

“La mia proposta è stata accolta, subito, dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Roberto Di Bella è un giudice, un grande uomo che ha dato tanto alla nostra città, ha avuto il coraggio di rivoluzione la giustizia minorile con ‘ Liberi di scegliere ‘. Il suo progetto è diventato un percorso nazionale e la cittadinanza onoraria è un modo per dire ‘grazie per tutto quello che ha fatto e che ci lascia’.

“In questi giorni si svolgerà la cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria nel rispetto delle regole previste per il Covid-19 – spiega Bruna Siviglia. Il minimo che si potesse fare per dire grazie ad un un’uomo che rimarrà nella storia della giustizia e della nostra città.

Di Bella si è speso, senza riserve, per i giovani calabresi e per loro madri, rappresentando l’unica speranza di riscatto e di salvezza per una nuova vita libera e consapevole. Ha dato a tanti giovani una nuova opportunità all’insegna della libertà come scelta per intraprendere un cammino nuovo.

Non smetteremo mai di ringraziarla Grande Presidente!”.