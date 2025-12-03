Roberto Saviano con “L’Amore Mio Non Muore” al Teatro Gentile di Cittanova

“L’Amore Mio Non Muore” è un intenso recital ispirato alla vicenda di Rossella Casini, La sua tragica scomparsa nel 1981, riconosciuta come vittima della ‘ndrangheta, è il cuore pulsante della narrazione

Dopo il grande successo della serata inaugurale, continua la XXII Stagione Teatrale con un altro appuntamento imperdibile: Roberto Saviano porterà in scena il suo nuovo progetto teatrale “L’Amore Mio Non Muore” al Teatro Gentile di Cittanova. L’evento si terrà venerdì 5 dicembre, alle ore 21:00. Il recital, tratto dall’omonimo libro, è diretto da Enrico Zaccheo e promette di essere un viaggio emozionante nel cuore di una storia che unisce amore, violenza e coraggio.

L’incontro con Saviano, uno dei più noti scrittori contemporanei, non è solo un momento culturale, ma un’importante occasione per riaffermare la funzione civile del teatro. Con questa performance, il Teatro Gentile diventa un luogo di memoria e riflessione sulla realtà sociale e politica del nostro paese.

Durante la serata, Roberto Saviano riceverà il Premio “Ulivo-Mediterraneo” 2025, un riconoscimento per il suo impegno come narratore coraggioso, voce libera e testimone di legalità. Questo premio celebra la sua capacità di portare alla luce verità scomode e di raccontare storie che scuotono le coscienze.

L’Amore Mio Non Muore: La Storia di Rossella Casini

“L’Amore Mio Non Muore” è un intenso recital ispirato alla vicenda di Rossella Casini, una giovane studentessa fiorentina che si troverà coinvolta in una storia d’amore travolgente, ma anche fatale.

Rossella, figlia di una famiglia normale e lontana dai pericoli del crimine, si innamora di Francesco Frisina, un giovane calabrese legato alla ndrina. Il suo amore per Francesco la porta a entrare in un mondo oscuro, dove l’amore non può fermare la violenza della faida mafiosa che esplode intorno a loro. La sua tragica scomparsa nel 1981, riconosciuta come vittima della ‘ndrangheta, è il cuore pulsante della narrazione.

Nel suo spettacolo, Saviano non solo racconta la storia di Rossella, ma riflette sull’amore come l’unica forza che può davvero dare senso e verità, anche in contesti drammatici. La scrittura di Saviano si fa ancora più potente, dando voce a una vicenda che è anche un monito contro la violenza e l’omertà.

Un Premio alla Memoria e al Coraggio

Durante la serata, Roberto Saviano avrà modo di raccontare la sua esperienza dietro la scrittura di “L’Amore Mio Non Muore”. La sua decisione di raccontare una delle storie più drammatiche e potenti di amore e tragedia umana si inserisce nel suo impegno civile. Saviano ha dichiarato:

«Ho deciso di scrivere questo romanzo per raccontare la storia d’amore più drammatica e potente in cui mi sia imbattuto. Raccoglie tutti i colori dell’umano sentire: l’ingenuità, l’ossessione, il coraggio, la delusione, il tradimento e la tragedia. Eppure, la certezza che proprio nell’amare risieda l’unica possibilità di verità e di senso non viene mai meno. L’amore non muore.»

Il pubblico del Teatro Gentile avrà l’opportunità di vivere una serata di grande intensità emotiva, non solo come spettatori, ma come partecipanti a un atto di memoria civile. Il Premio “Ulivo-Mediterraneo” che Saviano riceverà è un giusto riconoscimento alla sua capacità di raccontare storie difficili e mai banali, che ci invitano a riflettere sulla nostra società.

Con l’arrivo di Saviano al Teatro Gentile, il palco diventa ancora una volta un luogo di cultura, impegno e speranza, un’occasione per rinnovare l’importanza di testimonianze come quella di Rossella, che non devono essere dimenticate.

Info sull’evento:

Data: Venerdì 5 dicembre 2025

Venerdì 5 dicembre 2025 Orario: 21:00

21:00 Luogo: Teatro Gentile, Cittanova

Teatro Gentile, Cittanova Biglietti: Disponibili presso la biglietteria del teatro

Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che vogliono riflettere sulle sfide civili del nostro tempo attraverso la narrazione potente di Roberto Saviano.