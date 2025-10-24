Roccaforte rinasce dalla cenere: consegnati i lavori per la messa a dimora di 60.000 alberi
Le aree oggetto dell’intervento, cuore dell'Aspromonte, erano state duramente colpite nell’estate 2021 da un vasto incendio boschivo che ha distrutto completamente la vegetazione esistente
24 Ottobre 2025 - 08:52 | Comunicato Stampa
Nei giorni scorsi, a Roccaforte del Greco, i funzionari della Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno consegnato alla società in house Castore i lavori di piantumazione di alberi che interessano aree forestali del territorio comunale.
A seguito dell’avviso pubblico del 15 ottobre 2023 della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane, da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” 2023-2024, finanziato dall’Unione Europea, il Comune di Roccaforte del Greco ha partecipato alla manifestazione di interesse proponendo aree nella propria disponibilità.
Un intervento di forestazione strategico per il territorio
A conclusione dell’istruttoria, il Comune di Roccaforte del Greco è stato ammesso a considerevoli interventi di forestazione in località Zumbello – Colella (altitudine 1.200 m s.l.m.), all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Aspromonte.
Il progetto, redatto in coerenza con il “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, soggetto attuatore degli interventi, è stato suddiviso in due interventi principali.
La superficie complessiva interessata dal progetto nel Comune risulta pari a 60 ettari, e l’intervento prevede la messa a dimora di 60.000 piante (1.000 per ettaro) di specie arboree e arbustive, oltre alla manutenzione per cinque anni.
Le modalità operative del progetto
Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione, attraverso un piano di sistemazione idraulico-forestale, di lavorazioni e preparazioni del terreno secondo le tecniche delle colture agronomiche tradizionali.
Le attività comprendono:
- Apertura di buche su terreno compatto secondo gli standard qualitativi vigenti;
- Messa a dimora delle piante secondo le specie selezionate;
- Tutoraggio e protezione delle piante per garantirne la crescita.
Un territorio ferito dagli incendi e dai cambiamenti climatici
Le aree oggetto dell’intervento erano state duramente colpite nell’estate 2021 da un vasto incendio boschivo che ha distrutto completamente la vegetazione esistente.
Il territorio montano di Roccaforte del Greco, che ricade interamente all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è stato devastato da incendi che hanno bruciato migliaia di ettari di bosco millenario, soprattutto lungo il percorso che collega il centro abitato al Lago Menta, comprendendo anche la zona della Grande Frana Colella, geosito incluso nella rete mondiale dei Geoparchi UNESCO.
Negli ultimi anni, inoltre, il territorio ha continuato a essere colpito da eventi climatici estremi, che hanno ulteriormente aggravato la fragilità idrogeologica dell’area comunale.
L’impegno del Comune per la tutela ambientale
La drammatica fragilità del territorio si è manifestata anche a causa dell’insufficienza di azioni preventive da parte delle Istituzioni competenti, costringendo il Comune di Roccaforte del Greco a intervenire spesso attingendo alle proprie, limitate risorse.
Questo intervento di forestazione rappresenta dunque un passo importante verso la rinascita ambientale e la tutela del patrimonio naturale del territorio comunale.
Il Sindaco
Domenico Penna