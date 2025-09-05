Migranti, arrivano in 55 a Roccella: soccorsi in mare a bordo di una barca a vela

Tra i migranti, partiti cinque giorni fa dalla Turchia, una decina di donne, due bambini e alcuni minori non accompagnati

Nuovo sbarco di migranti nel porto di Roccella Ionica nel pomeriggio di ieri. Stavolta ne sono arrivati 55, di nazionalità iraniana, irachena e curda, soccorsi al largo mentre si trovavano a bordo di una barca a vela dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica e dal Roan di Vibo Valentia della Guardia di finanza.

Tra i migranti, partiti cinque giorni fa dalla Turchia, una decina di donne, due bambini e alcuni minori non accompagnati.

I controlli sanitari e di sicurezza

Dopo il trasbordo, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia costiera, le persone, una volta sbarcate, sono state sottoposte a un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria provinciale.

Successivamente sono state affidate ai volontari della Croce rossa e ospitate, temporaneamente, nel Centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell’area portuale.

Fonte: Ansa Calabria