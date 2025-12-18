Roccella, il 20 dicembre debutta La Notte Bianca Christmas Edition

Roccella Jonica celebrerà per la prima volta la bellezza e il fascino della Notte Bianca in versione natalizia che riproporrà il format di appuntamenti all’insegna dello svago e del divertimento tipico della versione estiva.

Sabato 20 dicembre, infatti, partendo dal Borgo Carafa, passando per piazza San Vittorio e proseguendo, poi, per il lungomare, sarà possibile assistere a spettacoli, partecipare a laboratori e visitare stand dedicati allo street food e al beverage.

L’iniziativa permetterà di lasciarsi coinvolgere da proposte di intrattenimento destinate ai target più variegati grazie ad un ricco cartellone realizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e con il sostegno e la collaborazione dei commercianti roccellesi.

Il programma della Notte Bianca Christmas Edition

La Notte Bianca Christmas Edition prenderà il via alle ore 17:00 in piazza Borgo con un laboratorio creativo dedicato ai bambini e proseguirà alle ore 18:00 con lo spettacolo musicale dell’A.G.M. Street Band lungo la via Garibaldi, dove è in programma, alle ore 18:30, il taglio della pignolata. Alle ore 19:00 apriranno gli stand dedicati allo street food e al beverage, mentre sono previsti i seguenti appuntamenti:

In via Sonnino, alle 19:15, 20:15 e 21:15, lo spettacolo di bolle di sapone e suoni Rainbow di Etherea e Jamal.

In piazza San Vittorio, alle ore 19:30 e 20:30, il Cerchio Aereo Show di Marcella Mesiti e Roberta Carrera con danza aerea emozionante.

Sempre in piazza San Vittorio, alle 20:00 e alle 21:00, lo spettacolo di fuoco FireDuo, due anime nel fuoco.

I personaggi del Grinch e di Frozen animeranno il lungomare a partire dalle 21:15 in una serata che si concluderà, in piazza San Vittorio, con le musiche degli anni ’80 – ’90 curate da Radio Roccella. Durante l’evento il Musmir (Museo Multimediale Immersivo di Roccella) sarà aperto al pubblico dalle ore 15:00 alle 20:00. Inoltre, saranno previste promozioni e sconti nei locali aderenti all’iniziativa.