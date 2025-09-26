Roccella Jonica, nuovo sbarco di migranti: 41 persone arrivate all’alba
Tra loro 14 minori non accompagnati
26 Settembre 2025 - 08:47 | di Redazione
Un nuovo sbarco si è verificato questa mattina al porto di Roccella Jonica. Intorno alle 6:30 la motovedetta CP 326 della Guardia Costiera ha fatto ingresso in banchina con a bordo 41 migranti.
Si tratta esclusivamente di uomini, in prevalenza di nazionalità egiziana e bangladese. Tra loro sono stati identificati 14 minori stranieri non accompagnati (MSNA), affidati alle procedure di accoglienza previste.
L’arrivo di oggi conferma come il porto di Roccella Jonica continui a essere uno dei principali approdi nel Mediterraneo per chi tenta di raggiungere l’Italia attraverso la rotta del Mar Ionio.