Nuovo sbarco al porto di Roccella: migranti soccorsi in mare a 130 miglia dalla costa
Nella serata di ieri, intanto, l’unità Ong Louise Michel è giunta al porto di Reggio Calabria con a bordo 32 migranti
16 Ottobre 2025 - 14:13 | Comunicato Stampa
Sbarco di migranti, all’alba, nel porto di Roccella Jonica.
A conclusione di una missione di soccorso della Guardia Costiera iniziata la notte scorsa, sono arrivati nello scalo della Locride 47 migranti, tra egiziani, bengalesi e pakistani, tutti di sesso maschile. Tra i profughi anche dieci giovani minori non accompagnati. Si tratta del 18º sbarco a Roccella negli ultimi sei mesi.
Il viaggio e il salvataggio nel Mar Ionio
I migranti, partiti circa tre giorni fa dalla Libia, si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione rintracciata nella tarda serata di ieri nello Ionio, a oltre 130 miglia di distanza dalla costa della Calabria.
Dopo il trasferimento, per motivi di sicurezza, su una delle motovedette della Guardia Costiera, i 47 sono stati condotti nel porto di Roccella Jonica.
L’accoglienza e i soccorsi nel porto di Roccella Jonica
I migranti, dopo i primi controlli delle forze dell’ordine e del personale medico, sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa e sistemati momentaneamente nel Centro di prima accoglienza e soccorso, allestito all’interno dello scalo portuale.
Arrivi anche al porto di Reggio Calabria
Nella serata di ieri, intanto, l’unità Ong Louise Michel è giunta al porto di Reggio Calabria con a bordo 32 migranti, tra i quali 2 donne, 1 minore e 12 minori non accompagnati.
I migranti hanno riferito di essere di nazionalità sudanese, eritrea, gambiana, senegalese, nigeriana, etiope e somala.
