Roccella Summer Festival, Anna apre l’edizione 2025: “Sarà un’estate esplosiva”

Un’estate di musica e grandi concerti in Calabria con il Roccella Summer Festival: ecco tutte le date da non perdere.

Fervono i preparativi in quel di Roccella Jonica (Rc) per la nuova edizione del Roccella Summer Festival. La rassegna, organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, è diventata ormai il punto di riferimento per la musica dal vivo dell’estate calabrese.

Anna apre il Festival 2025: una star da record

L’edizione 2025 comincerà col botto il 5 agosto con l’artista femminile più ascoltata in Italia e con più copie vendute del 2024: Anna, protagonista del suo VB Summer Tour.

Con 7 miliardi e mezzo di stream, 41 Dischi di platino e 9 Dischi d’oro, Anna è una delle protagoniste indiscusse della scena urban italiana. Classe 2003, cresciuta tra i vinili del padre deejay, ha mostrato sin da piccola una passione autentica per la cultura urban americana. Il suo stile è graffiante e irriverente, diretto e senza fronzoli.

Il debutto con il singolo “Bando”, doppio disco di Platino in Italia, ha segnato il suo lancio sulla scena internazionale. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo EP “Lista 47” (certificato Oro), anticipato da “3 di cuori” con Lazza (Platino) e “Gasolina”.

Nel 2023 ha collaborato con Gué nel brano “Cookies’n cream” tratto da “Madreperla”, per poi pubblicare “Energy” e partecipare alla colonna sonora ufficiale di “Fast X”, come unica artista italiana.

Nel 2024 ha consolidato il suo successo con l’album “Vera Baddie”, triplo disco di Platino, rimasto più a lungo in vetta alle classifiche, diventando il primo disco più venduto dell’anno da un’artista donna e il terzo in assoluto.

Anna è l’artista femminile con più certificazioni Fimi del 2024, con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e attraverso il circuito Ticket Service Calabria.

Info utili

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it

Roccella Summer Festival 2025 – Teatro al Castello