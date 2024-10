Roccella avrà uno spazio pubblico intitolato alla memoria di Eunice Kennedy Shriver

Il Consiglio Comunale di Roccella Jonica, nella seduta del 30 marzo scorso, ha deliberato all’unanimità la proposta, illustrata dal consigliere delegato allo Sport Domenico Cartolano, di intitolare l’ “Area fitness”, situata nel tratto a nord del lungomare, alla memoria di Eunice Kennedy Shriver, fondatrice di Special Olympics, programma sportivo internazionale dedicato agli atleti con disabilità intellettiva.

A sottoporre, con una missiva indirizzata al sindaco Vittorio Zito, la richiesta di valutare la possibilità di intitolare una via o uno spazio pubblico della cittadina alla memoria di Eunice Kennedy Shriver, scomparsa l’11 agosto 2009, è stata Alessandra Palazzotti, direttore nazionale di Special Olympics, che nella lettera ha evidenziato le numerose iniziative in atto in tutta Italia per ricordare la fondatrice del movimento. “Special Olympics – si legge nel documento – oggi è presente in oltre 170 nazioni e consente a più di cinque milioni di persone di allenarsi e praticare sport con l’obiettivo di favorirne l’integrazione e l’inclusione nella società. In Italia sono oltre 17.000 gli atleti che aderiscono e beneficiano del movimento, proprio grazie alla formidabile iniziativa intrapresa nel 1968 dalla sua fondatrice”.

La richiesta è stata accolta con entusiasmo dall’Amministrazione Comunale di Roccella che ha proposto all’assise municipale l’intenzione di onorare la figura di Eunice Kennedy Shriver dedicandole l’area del lungomare frequentata quotidianamente dagli appassionati alle attività di fitness.

Il consigliere delegato allo Sport Domenico Cartolano, nell’illustrare il punto all’ordine del giorno della riunione consiliare, ha citato i progetti già messi in campo dal Comune per favorire l’inclusività sociale nella pratica sportiva, come il protocollo d’intesa siglato con il Comitato Italiano Paralimpico e la collaborazione intrapresa con l’associazione sportiva dilettantistica “I Girasoli della Locride – Special Olympics team Calabria” e la sua presidente Irma Circosta, della quale ha lodato l’attivismo.

Il delegato comunale allo Sport ha, inoltre, ricordato che l’ “Area fitness” in futuro sarà oggetto di interventi di rimodulazione che prevedono anche la realizzazione di uno spazio attrezzato per i diversamente abili.

La cerimonia di intitolazione si terrà presumibilmente all’inizio della stagione estiva, non appena la situazione epidemiologica lo consentirà.