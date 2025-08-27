Cala il sipario del ‘Roccella Summer Festival’: gran finale con Francesco De Gregori

Rimmel e grandi successi in scaletta

Ultimo atto per il Roccella Summer Festival 2025, pronto a chiudere con uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione. La grande serata finale di domani al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) vedrà protagonista Francesco De Gregori, in concerto con il nuovo tour che celebra il 50° anniversario dall’uscita di “Rimmel”.

De Gregori celebra “Rimmel”

Il cantautore romano proporrà l’album “Rimmel” nella sua interezza, insieme ad altri brani del suo vasto repertorio che varieranno in ogni tappa, rendendo ogni concerto unico. Pubblicato nel 1975, l’album è una pietra miliare della musica italiana, che ha segnato intere generazioni con canzoni divenute iconiche.

Ad accompagnare De Gregori sul palco, la sua band composta da:

Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso),

(basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (pianoforte),

(pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica),

(hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre),

(chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino),

(chitarra, pedal steel e mandolino), Simone Talone (batteria e percussioni).

Alle coriste Francesca La Colla e Cristina Greco sarà affidata la parte vocale di supporto.

Un tour tra magia e atmosfere intime

Il pubblico potrà vivere le emozioni di “Rimmel” e del repertorio di De Gregori in location suggestive: dai teatri ai palazzetti, fino ai club che offrono un contatto diretto e spontaneo tra musicisti e spettatori.

La rassegna

Il Roccella Summer Festival è organizzato da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, con il sostegno della Regione Calabria (risorse PAC 2014/2020 Azione 6.8.3) e del brand Calabria Straordinaria.

I biglietti ancora disponibili per il concerto possono essere acquistati sui circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.