Roccella Summer Festival 2026, gran finale con Claudio Baglioni

Il Comune di Roccella Jonica conferma il proprio impegno a fianco della Ticket Service Calabria per il Roccella Summer Festival, che per il sesto anno consecutivo torna ad animare l’estate calabrese con una programmazione musicale di primo piano. A chiudere l’edizione 2026 sarà Claudio Baglioni, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

A margine della conferenza stampa di presentazione dei concerti che Baglioni terrà in Calabria, inseriti in un circuito regionale che punta a rafforzare l’offerta culturale e turistica della regione, è intervenuto il Sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito: “Siamo felici di ospitare per il sesto anno il Roccella Summer Festival, una rassegna che, partita come una vera sfida, grazie al costante impegno degli organizzatori, è cresciuta velocemente fino a diventare la rassegna di musica pop e d’autore più importante dell’estate calabrese.

Ringrazio il Maestro Claudio Baglioni – ha concluso il Sindaco – per aver scelto di essere protagonista anche a Roccella: la sua presenza rappresenta un valore aggiunto straordinario per il nostro territorio”.

Un cartellone che attraversa generazioni

L’edizione 2026 della rassegna propone una programmazione ampia e trasversale, capace di parlare a pubblici diversi e di attraversare generazioni e linguaggi musicali. Ad aprire la rassegna a fine luglio saranno i Modà con la partecipazione straordinaria di Bianca Atzei. Ad agosto poi spazio alla straordinaria voce di Giorgia, all’energia della scena urban italiana, rappresentata da Salmo e Luchè, al pop rock dei Negramaro, alla vivacità di Mannarino, e alla sensibilità artistica di Arisa. Fino ad arrivare alla storia della muscia italiana con Riccardo Cocciante e gli intramontabili Pooh. E il gran finale con il concerto di Claudio Baglioni a suggellare una rassegna che si conferma tra le più rilevanti dell’intero Mezzogiorno.

Numeri e impatto: un evento che produce economia

“Il Roccella Summer Festival si inserisce in un contesto già fortemente attrattivo, contribuendo a consolidare risultati concreti per il territorio”, ha sottolineato il Sindaco Zito. “Nel periodo estivo, Roccella Jonica, grazie alle sue bellissime spiagge e al mare premiato da 23 anni con la Bandiera Blu e le 4 Vele di Legambiente e al suo bellissimo Porto Turistico, registra decine di migliaia di presenze turistiche, con picchi concentrati proprio in coincidenza dei grandi eventi musicali.

L’offerta di eventi live di altissima qualità incide in modo diretto sulla permanenza media dei visitatori, che tende ad allungarsi nei giorni dei concerti, con benefici diffusi su strutture ricettive, ristorazione, commercio e servizi. A questi dati si affianca la capacità del Festival di intercettare un pubblico ampio, con migliaia di spettatori per singolo evento e una platea complessiva che, nell’arco dell’intera rassegna, raggiunge numeri significativi su scala regionale”.

“Il Roccella Summer Festival dimostra concretamente che investire in eventi significa investire nello sviluppo”, ha aggiunto il Sindaco. “Ogni concerto genera movimento economico reale, sostiene le imprese locali e crea opportunità per il territorio”.

Questa è la Calabria vera

Accanto all’impatto economico, il Festival assume anche un forte valore simbolico.

“C’è un altro aspetto fondamentale”, ha aggiunto il Sindaco. “Eventi come questo contribuiscono a raccontare la Calabria per quella che è davvero: una terra dinamica, accogliente, capace di produrre qualità. Una Calabria che non è, come spesso si dice in questi casi, l’altra Calabria. Perché l’altra Calabria, quella che ferisce questa splendida terra, è quella che trova spazio solo se raccontata in cronaca”.

Una visione di sviluppo

Nato nel 2021 come una scommessa nel periodo post-pandemico, il Festival è oggi uno degli strumenti più efficaci di promozione territoriale per Roccella e la Locride. “Poter offrire eventi di questo livello di qualità, significa incidere sulle scelte turistiche e costruire una visione di sviluppo”, ha evidenziato il Sindaco. “Per queste ragioni continueremo a fare la nostra parte per rafforzare il ruolo di Roccella Jonica come destinazione estiva sempre più forte e riconosciuta in Italia e nel Mediterraneo”.