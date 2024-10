Roccella Summer Festival, anche Gigi D’Alessio tra gli ospiti dell’edizione 2024

L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi

Ci sarà anche Gigi D’Alessio tra gli ospiti dell’edizione 2024 del Roccella Summer Festival.

Leggi anche

Il cantante napoletano si esibirà al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) il prossimo 9 agosto, subito dopo i concerti in programma per il 7 agosto all’anfiteatro De Rosis di Corigliano-Rossano e l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante (Cs) nell’ambito del Tirreno Festival.

È un viaggio che comincia da Palermo con il doppio appuntamento il 5 e il 6 luglio al Velodromo Paolo Borsellino, il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio. Dopo gli 8 eventi speciali di “Gigi – Uno come te – L’Emozione continua” in programma a giugno in Piazza del Plebiscito, l’estate dell’artista prosegue con un fitto calendario live che toccherà le più belle località d’Italia, da nord a sud, che toccherà ben tre magnifiche location calabresi: l’anfiteatro De Rosis a Corigliano-Rossano, il Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante (Cs) e il Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc).

L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).