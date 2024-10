Annalisa, dal successo a Sanremo al Roccella Summer Festival 2024

La cantante ha ottenuto un grande successo salendo sul podio con il brano “Sinceramente” classificatosi al terzo posto. In estate sarà a Roccella

A pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo 2024, dove ha ottenuto un grande successo salendo sul podio con il brano “Sinceramente” classificatosi al terzo posto, Annalisa annuncia nuove date del suo tour iniziato con il concerto evento del Forum di Assago di novembre, “Tutti nel vortice” che avrà anche una sua versione estiva, “outdoor” che toccherà anche la nostra regione.

Il prossimo 12 agosto Annalisa sarà infatti in concerto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) nell’ambito della programmazione del Roccella Summer Festival, edizione 2024.

“Sinceramente” sarà contenuto nella nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” disponibile dal 9 febbraio.

Racconta Annalisa:

“In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera. Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono “sinceramente” tua”.

Nella sera di venerdì dedicata alle cover Annalisa si è esibita in una magnetica versione di “Sweet Dreams (are made of this)” degli Eurythmics, accompagnata dalla Rappresentante di lista e dal Coro Artemia.

Annalisa è arrivata a Sanremo forte di un 2023 in cui ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la regina del pop, superando oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 34 Dischi di Platino e 14 Oro. La classifica ufficiale di TikTok del 2023 la vede protagonista assoluta. Le sue “Mon amour” e “Bellissima” sono rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso dell’anno.