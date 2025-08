Da Roma a Palmi in bici: l’impresa di Emanuele e Lorenzo lungo 700 km di passione e fatica

Un viaggio di 700 chilometri, 5.322 metri di dislivello positivo, cinque giorni in sella e un’unica meta: Palmi

Emanuele Gangemi e Lorenzo Brizioli hanno completato un’impresa sportiva che è anche un tributo al coraggio, alla resistenza e alla bellezza del Sud.

Il percorso

Partiti da Roma la mattina del 2 agosto, i due ciclisti hanno affrontato un percorso che li ha portati a pedalare attraverso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, attraversando borghi, coste e montagne con un unico obiettivo: raggiungere la Calabria, la loro terra.

Dopo una prima tappa di 150 km fino a Formia, la strada è proseguita verso sud, passando per Mergellina, Portici, Ercolano e i reperti storici di Paestum. La seconda tappa si è chiusa ad Ascea, dopo 230 km di pura fatica e meraviglia.

Il 4 agosto è stato il giorno del Cilento: salite impegnative come quella di Lentiscosa, viste mozzafiato sulla costa, e l’arrivo sulla costa tirrenica calabrese a Paola. Il 5 agosto, l’ultimo sforzo: dalla SS18 fino a Pizzo, con una sosta doverosa per gustare il celebre tartufo, e poi via, fino all’ultima salita tra Gioia Tauro e Palmi.

L’arrivo

L’arrivo a Palmi ha segnato il traguardo di una sfida personale, ma anche un messaggio positivo fatto di amicizia, passione per il ciclismo e amore per la propria terra.

Un viaggio documentato passo dopo passo, in cui non sono mancati paesaggi mozzafiato, fatica, sudore e tanta determinazione. Il tutto con uno spirito semplice ma autentico, lontano da ogni retorica.

“RM – RC – 5000M – 700K”

Con questa scritta stampata sulla maglia, Emanuele e Lorenzo hanno riassunto l’intera esperienza: da Roma a Reggio Calabria, 700 km e oltre 5.000 metri di dislivello. Una sintesi che dice tutto, senza bisogno di aggiungere altro.

Una sfida vinta, ma soprattutto una storia da raccontare. E noi, con piacere, la condividiamo.