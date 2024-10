“Romanella Drinks” premiata dal riconoscimento nazionale Reggio Calabria Day

Anche “Romanella Drinks” fra le aziende che si sono sapute distinguere in Italia e nel Mondo per la qualità e l’originalità dei prodotti proposti e per aver mantenuto intatti lo spirito e l’identità della tradizione reggina. Su questi presupposti la storica realtà imprenditoriale di Reggio Calabria specializzata nella produzione e distribuzione delle bibite analcoliche, ha ricevuto il prestigioso premio nazionale “Reggio Calabria Day”. Il riconoscimento, organizzato dalla Pro Loco Città di Reggio Calabria presieduta da Giuseppe Tripodi e giunto quest’anno alla XIV edizione, è stato consegnato nelle mani dell’amministratore di Romanella, Salvatore Presentino, dallo stesso presidente Tripodi nel corso di una manifestazione ospitata nella Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Fra le motivazioni che hanno spinto la Pro Loco reggina a premiare “Romanella Drinks” spiccano il riconoscimento dell’elevata professionalità, dell’esperienza e delle capacità organizzative e gestionali. Tratti distintivi che da sempre caratterizzano l’azienda reggina e che negli ultimi anni sono stati posti alla base del nuovo corso e dei nuovi progetti commerciali che stanno proiettando i prodotti Romanella sui principali mercati italiani ed esteri.

“Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento – ha affermato al termine della manifestazione Salvatore Presentino – che premia lo sforzo, l’impegno e la passione di quanti, nessuno escluso, fanno parte del nostro gruppo. Voglio ringraziare la Pro Loco Città di Reggio Calabria, in particolare il suo presidente Giuseppe Tripodi, per la stima e l’apprezzamento rivolti nei nostri confronti e per aver messo in rilievo gli sforzi che la nostra azienda sta compiendo per proporre sempre prodotti di altissima qualità e, al tempo stesso, valorizzare le materie prime locali del nostro territorio. Da alcuni anni ormai abbiamo intrapreso un percorso ben preciso che guarda al legame strettissimo tra i nostri prodotti, l’identità territoriale, la tradizione e il recupero di tipicità sulle quali è possibile costruire nuovi scenari di sviluppo, economico, turistico e occupazionale, per questa provincia”.

In questa direzione va il lancio di “Belladonna”, il nuovissimo drink che vanta ben il 22 per cento di succo dell’arancia tipica di Villa San Giuseppe. E su questa scia viaggiano anche i prodotti più “tradizionali” e conosciuti come la “Siesta” al caffè, vero e proprio marchio distintivo dell’azienda, “soprattutto – spiega Presentino – quando siamo fuori dalla Calabria, in occasione di fiere o eventi di settore ai quali prendono parte calabresi che risiedono in altre zone d’Italia o all’estero. Innovazione e tradizione sono fattori irrinunciabili per il territorio reggino e bene stanno facendo enti come la Camera di Commercio, presieduta da Antonino Tramontana, a sostenere questa visione strategica. La nostra è una realtà ricca di peculiarità e materie prime d’eccellenza ed è da questi tesori che dobbiamo ripartire”.