Romano e Pisapia nuovi giocatori della Dierre Basket Reggio Calabria

Tempo di novità per il roster della Dierre Basketball Reggio Calabria.

A dirla tutta, il giovane in questione, si sta già allenando con profitto con il gruppo di Coach Giovanni Rugolo ed ha esordito nel derby vinto dai reggini contro il Basket School Messina.

Arriva, grazie alla disponibilità della Scuola di Basket Viola, team dove, l’atleta ha ben figurato in campionati d’Eccellenza e Regionali.

Una passione di famiglia – Romanò ha mosso i primi passi cestistici nel Basket Pellaro, storica location cestistica di Calabria,seguendo la passione del papà Nino, giocatore ancora in attività ed allenatore di pallacanestro.

Un tiro da tre punti che promette scintille, grande attitudine al lavoro ed un’immensa passione per la palla a spicchi, oggi, in prima squadra, per apprendere, giorno dopo giorno dal talento del roster della prima squadra.