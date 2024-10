‘Root-in’, G.Nucera: ‘Calabria punti sulle eccellenze all’estero e i fondi del Pnrr’

Invito di prestigio per l’imprenditore calabrese Giuseppe Nucera, ospite della presentazione della seconda edizione di ROOTS-in, l’appuntamento internazionale di riferimento per il Turismo delle origini, frutto della collaborazione tra Enit e Apt Basilicata, con il patrocinio del Ministero degli esteri.

Il 2024 è stato dichiarato ‘Anno delle radici italiane’, un tema quello legato ai calabresi trapiantati all’estero da sempre caro a Nucera, sia da imprenditore che durante la sua esperienza da presidente di Confindustria Reggio Calabria.

“Partecipare alla conferenza stampa di presentazione di un evento di tale caratura è stata una grande soddisfazione sul piano umano e professionale. Il nostro tour operator Rhegion Travel è stato tra i pochi a partecipare, fattore che testimonia la bontà del lavoro svolto con passione e determinazione in questi 40 anni appena festeggiati.

I calabresi trapiantati fuori dalla nostra regione rappresentano una risorsa dal potenziale immenso in termini di know-how e di attaccamento alle proprie radici, mai veramente colto dalle istituzioni locali. In decine di casi si tratta di manager, imprenditori, medici e professionisti che si fanno valere nel resto d’Italia e nel mondo e sono tra i più apprezzati per le le loro qualità. Riportarli in Calabria -evidenzia Nucera- rappresenta un dovere che i nostri governanti devono assolutamente mettere in pratica, realizzando sinergie e progetti di spessore con le eccellenze calabresi sparse per il mondo”.

L’ex presidente di Confindustria Rc prosegue.