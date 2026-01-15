Furto d’agrumi a Rosarno, il Comune: ‘Colpire un’azienda agricola significa colpire un’intera comunità’

“Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà all’imprenditrice agricola Patrizia Rodi Morabito, vittima di un grave furto di un’ingente quantità di arance, che ha causato un danno economico significativo e messo a rischio il frutto di mesi di lavoro nei campi. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato, ma dell’ennesimo atto intimidatorio che si inserisce in una lunga scia di danneggiamenti subiti nel tempo.

Ferite profonde non solo per l’azienda, ma per l’intero patrimonio ambientale e culturale del territorio. Gesti che non possono essere liquidati come semplici furti, ma che assumono il peso inquietante di azioni mirate, volte a scoraggiare, colpire, intimidire.

Rubare il raccolto significa rubare lavoro, sacrifici, investimenti, speranze. Significa tentare di spezzare il legame tra chi coltiva la terra e la propria comunità. È un atto inaccettabile che offende non solo chi lo subisce direttamente, ma tutti coloro che credono in un’economia sana, fondata sul rispetto, sulla legalità e sulla tutela del territorio.

Siamo certi che Patrizia Rodi Morabito continuerà il suo percorso, spinta dall’amore per la sua terra e dalla volontà di combattere contro soprusi e illegalità. La sua determinazione rappresenta un esempio di resistenza civile e di attaccamento profondo ai valori dell’agricoltura autentica.

Le aziende agricole non sono soltanto realtà produttive: sono presìdi economici, sociali e ambientali insostituibili. Custodiscono il paesaggio, creano lavoro, mantengono vive tradizioni e identità. Colpirle significa colpire l’intera comunità.

Per questo è fondamentale non restare indifferenti. Serve vicinanza concreta, attenzione, tutela. Perché difendere chi lavora onestamente significa difendere il futuro stesso dei nostri territori”.

L’Amministrazione Comunale

Città di Rosarno