Efficientamento energetico delle scuole: oltre 520 mila euro di finanziamenti per Rosarno

Si tratta di risorse fondamentali che consentiranno di migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità degli edifici scolastici, con benefici concreti per studenti, famiglie e personale

L’Amministrazione comunale di Rosarno, guidata dal sindaco dott. Pasquale Cutrì, ha ottenuto due importanti finanziamenti destinati a interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici, a conferma dell’impegno costante nella programmazione e nella riqualificazione del patrimonio pubblico.



In particolare, è stato finanziato un intervento pari a 257.404 euro per la scuola “Maria Zita” e un ulteriore intervento di 266.997 euro per la scuola “Scopelliti Green”. Si tratta di risorse fondamentali che consentiranno di migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità degli edifici scolastici, con benefici concreti per studenti, famiglie e personale.



L’intero iter burocratico e tecnico è stato curato dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, dott. Teodoro De Maria, insieme all’architetto Domenica Corigliano, responsabile dell’Area Tecnica 1, a testimonianza di un lavoro di squadra serio, competente e costante.



L’Amministrazione comunale continua a dimostrare una spiccata capacità di intercettare bandi e avvisi pubblici, consapevole che i Comuni non dispongono di risorse proprie sufficienti per garantire tutti i servizi e gli interventi di cui la comunità ha bisogno. Per questo motivo, l’azione amministrativa è fortemente orientata alla ricerca di finanziamenti esterni e a una programmazione attenta e responsabile.



Negli ultimi mesi sono stati ottenuti ulteriori finanziamenti e altri sono attualmente in itinere. Il lavoro avviato sta iniziando a produrre i primi risultati tangibili: nel breve periodo prenderanno il via anche i primi cantieri legati al Decreto Periferie, sui quali l’Amministrazione provvederà a fornire aggiornamenti costanti alla cittadinanza.



Già oggi Rosarno si presenta come un vero e proprio brulicare di cantieri, segno visibile di una città in movimento, che cambia e si rinnova, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e costruire un futuro più moderno, efficiente e sostenibile.