A Rosarno tutto pronto per la ‘Festa del Vino’

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, “i ragazzi di Piazza del Popolo” associati A.N.A.S., Associazione Nazionale Azione Sociale, organizzano a Rosarno la seconda edizione della Festa del Vino.

Domenica 12 Novembre in Piazza Duomo a partire dalle ore 17.00 saranno presenti numerosi stands enogastronomici e verrà creata un percorso ideale per accompagnare al meglio la serata, dove protagonista indiscusso sarà il vino.

Gli ospiti potranno degustare i prodotti tipici calabresi di numerosi stands dove saranno serviti zeppole, baccalà, cous cous, salumi e formaggi, caldarroste, tartufo di Pizzo, che faranno da cornice ai vini delle migliori cantine calabresi.

La serata inoltre sarà allietata artisti di strada, trampolieri, animazione per bambini, dall’intrattenimento musicale di Pasquale Zerbi, e dei gruppi The big Wave Rock & Blues Band e Biscroma.

Ai partecipanti sarà altresì dato in omaggio un portacalice. Un evento enogastronomico, unico nel suo genere in tutta la Piana, che dopo il successo dello scorso anno mira a diventare un appuntamento fisso ed imperdibile per tutto il comprensorio.