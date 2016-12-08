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Rossanese, Natale Le Fosse: ‘Siamo un grande gruppo. Ne usciremo insieme’

Il dirigente rossoblu conferma la fiducia a mister Triolo dopo 4 punti in cinque gare e carica il gruppo in vista della sfida con la Sofiota

08 Dicembre 2016 - 09:28 | di Vincenzo Comi

Calcio dilettantistico, immagine di repertorio

La Rossanese vuole al più presto uscire da questo periodo di magra. Dopo soli 4 punti conquistati in cinque partite e il sorpasso operato da Young Boys Cassano, Mirto Crosia e Città di Rossano i bizantini vogliono reagire. Un momento difficile che la società vuole presto superare. Nella giornata di oggi, a tal proposito, è intervenuto il dirigente Natale Le Fosse: “Come già ribadito settimana scorsa da Napolitano, la panchina di mister Triolo è salda e continuerà ad esserla.

Il messaggio della società al gruppo

I ragazzi stanno attraversando un momento complicato, ma questo è un grande gruppo e ne usciremo insieme”. Il ds rossoblu torna sulla gara persa sabato scorso a Cetraro: “Non siamo stati fortunati. Perdere 3-0 per come si era messa la partita e per come abbiamo giocato è davvero difficile da digerire. Sicuramente il vento non è a nostro favore ma la ruota tornerà a girare“.

Natale Le Fosse, in vista della gara casalinga di sabato 10 contro l’ultima della classe Sofiota, ci tiene a caricare il gruppo: “I ragazzi stanno facendo qualcosa di importante. Queste cinque partite non possono cancellare il campionato disputato fino ad ora. La società si sta dimostrando vicina alle esigenze di tutti i ragazzi, ora, però, tocca a loro. Contro il Sofiota vogliamo vedere una squadra orgogliosa e compatta”.

La preparazione alla gara con la Sofiota

Intento i rossoblu, dopo la prima seduta di scarico di ieri, riprenderanno domani pomeriggio i lavori di preparazione alla prossima gara, con una partitella tecnico-tattica tutta in famiglia. Giovedì, poi, rifinitura sul terreno di gioco della Murialdina, a Rossano Scalo.

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