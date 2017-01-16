Rossanese, Triolo: ‘Il nostro segreto è nella perseveranza’

Lunedì, 16 Gennaio 2017 – La Rossanese non perde colpi e con la vittoria per 4-3 nell’ostico campo del Krosia si conferma, insieme al Young Boys di Cassano, la prima forza del campionato. Una risalita in classifica faticosa, dopo il periodo nero capitato a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre ma che ora sembra definitivamente messo alle spalle grazie alla perseveranza di tutto l’ambiente rossoblu.

Il giorno dopo lo strepitoso successo di Crosia, il mister rossoblu Paolo Triolo ha voluto ringraziare i suoi ragazzi: “Questo si conferma, settimana dopo settimana, un gruppo fatto di ragazzi fantastici. Il match di Crosia è stata un’autentica battaglia in cui abbiamo dovuto vedercela, oltre che contro un ottimo avversario, anche contro la sfortuna e un arbitraggio più che discutibile. Ora, però, la testa è solo alla partita di sabato in casa con il Rose“.

Paolo Triolo parla anche dei tanti infortuni che stanno falcidiando i bizantini: “Come ho già detto la fortuna non è dalla nostra parte. Ieri al primo scatto Davide Rizzo ha accusato uno stiramento. Poi abbiamo calciatori come De Giacomo e Sestito che non sono nelle migliori condizioni di forma, senza contare coloro che sono fermi ai box e mi riferisco a Sifonetti, Brillante e De Roberto. Ma, ripeto, questo è uno spogliatoio speciale che riesce sempre a reagire alle difficoltà“.