Il Rotary Club RC a Istanbul: in riva allo Stretto la Conferenza internazionale sul Mediterraneo

Il presidente del Rotary Club Reggio Calabria, Giampaolo Latella, commenta così la Presidential Peace Conference del Rotary International che si è svolta in Turchia, alla quale ha partecipato in rappresentanza dell’associazione, assieme a una delegazione del Distretto 2102 guidata dal governatore Maria Pia Porcino e di cui ha fatto parte la past president Simonetta Neri.

“La Conferenza di Istanbul ha offerto a tutti noi l’opportunità di comprendere quanto il Rotary debba impegnarsi come testimone ma soprattutto come operatore di pace, in una fase di incertezza e instabilità che coinvolge i due scenari più gravi, quelli dell’Ucraina e del Medio Oriente – prosegue Latella -. Con oltre mille rappresentanti del Rotary di tutto il mondo, sotto la guida della presidente internazionale Stephanie Urchick, si è discusso del primo e più importante scopo della nostra attività, la diffusione di una cultura di pace e di cooperazione per lo sviluppo delle relazioni internazionali. La prevenzione dei conflitti richiede uno sforzo collettivo, analitico e progettuale, nella consapevolezza di quanto il tema sia correlato ai fenomeni migratori, ai cambiamenti climatici, alla lotta per il controllo delle risorse idriche ed energetiche. In questo quadro, l’apertura a Istanbul dell’ottavo ‘Centro per la pace’ del Rotary International sia di sprone a tutti noi per lavorare alla formazione accademica di giovani che possono guardare all’attività di peace building come prospettiva di vita e professionale. Il Rotary Club Reggio Calabria, anche attraverso la consolidata e proficua collaborazione con gli altri Club cittadini, sta organizzando per il prossimo mese di giugno la conferenza internazionale intitolata ‘Le vie del Mediterraneo‘: un momento di approfondimento aperto alla partecipazione dei Rotary del bacino del Mare nostrum, nel corso del quale saranno toccati diversi temi, dalla sanità all’ambiente, dall’energia allo sviluppo economico delle regioni costiere. Numerosi club hanno manifestato l’interesse a condividere questo percorso – conclude Giampaolo Latella – che auspichiamo possa, tra i propri effetti, restituire alla nostra comunità un ruolo di leadership civile nelle politiche euromediterranee. Un’iniziativa verso cui la presidente Urchick ha manifestato personalmente il proprio apprezzamento, in linea con il grande lavoro che il governatore Maria Pia Porcino sta svolgendo nel Distretto 2102 dando lustro alla Calabria, nel Rotary e non solo”.