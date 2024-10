Vela – 26esima Rotta del Cappero e della Malvasia, sul podio il reggino Giuffré con Profilo

É una delle più ambite regate del Mediterraneo con oltre 150 partecipanti.

Organizzata dallo Yacht Club di Capo d’Orlando, con il patrocinio del Comune di Santa Marina Salina, la Rotta del Cappero e della Malavasia, giunta quest’anno alla sua 26esima edizione ha premiato anche il reggino Uccio Giuffré e il suo team marchiato ‘Profilo’.

29 le imbarcazioni presenti tra cui molte provenienti da Catania, Reggio Calabria e anche dall’estero.

Partenza da Capo d’Orlando con arrivo in prossimità dello storico faro di Gelso a Salina a distanza di 22 miglia in una giornata da incorniciare nel paradiso delle Eolie.

Primo al traguardo Veronike di Giacomo Lo Vetro del NIC di Catania che ha tagliato la layline alle 14:23, conquistando così anche il primo posto nella quarta classe.

Secondo nella medesima classe Dimmi di Si del messinese Piero Spadaro della Motonautica di Messina. Terzo classificato Sagapó di Ioichen Seifert, armatore tedesco.

A guidare la terza classe, riservata alle barche dan11,11 a 13,50 metri, Emile Gallé di Guido Battistoni del LN Messina, secondo classificato Profilo del reggino Uccio Giuffré del Minerva di Reggio Calabria e terzo posto per Frank di Franco Badessa della LN di Milazzo.

Primo posto in classe 2, per le imbarcazioni da 9,41 a 11,10 metri, a Freedom di Luca Cipriano del circolo Costa Ponente, secondo a Peppe Fornich con Aigylion-Sagola dello Yacht Club di Favignana e terza Kikka di Franco Fulci della LN Milazzo.

Per la prima classe infine (fino a 9,40 metri), trionfa il MiniTransat del messinese Filippo Lavafila con un’imbarcazione di soli 6,50 metri. Secondo posto a L’Or di Temps di Christian Corrieri della LN Lipari e terzo a Utopia di Leone Calabró della LN Milazzo.

Una menzione speciale è doverosa per il Premio Caffè Barbera intitolato allo spirito marinaresco assegnato all’imbarcazione Frank ed al suo equipaggio, per l’impegno svolto in collaborazione con l’AIDP di Messina-Milazzo nei progetti per l’integrazione dei disabili anche attraverso lo sport velico.

La premiazione si è svolta presso la frazione di Lingua alla presenza del Sindaco Domenico Arabia di Santa Marina Salina degli sponsor e di tutti gli equipaggi provenienti da Catania a Reggio C., ed anche esteri con velisti di città e versanti diversi, a testimoniare il forte richiamo esercitato da questo sport ed il successo in termini di adesione partecipativa ottenuto, tanto da confermare Capo D’Orlando ed il suo porto e l’YCCO, il nuovo promettente polo della vela siciliana.