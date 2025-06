Roxy Pub: il cuore di Scilla che profuma di mare, accoglienza e semplicità

A Scilla c’è un luogo che d’estate diventa rifugio, punto d’incontro, ristoro. Si chiama Roxy Pub. Ma chiamarlo semplicemente “pub” è riduttivo. È uno spazio aperto, umano, accogliente. Un posto dove ti senti a casa, anche se sei appena arrivato.

Il merito è di Rocco e Filippo, che ci mettono il cuore. L’anima del Roxy è la loro. Qui la gente torna sempre per l’atmosfera, per quella sensazione di sentirsi accolti, mai di passaggio.

Roxy Pub di Scilla, dove tutti sono i benvenuti

Il sorriso non manca mai. La gentilezza nemmeno. Le piccole premure – un’attenzione in più, una parola gentile – fanno la differenza. Perché al Roxy Pub nessuno è un cliente qualsiasi.

È un locale inclusivo per davvero: accessibile ai disabili con ingresso su pedana, bagni attrezzati, seggioloni per i bambini, ciotole per chi arriva col cane. Nessuna barriera, né fisica né sociale.

Sempre aperto, per tutti

Aperto dalle 11:00, senza orari rigidi per la cucina, il Roxy segue il ritmo del mare e della libertà. Che tu voglia mangiare a mezzogiorno o nel tardo pomeriggio, la cucina è sempre pronta.

Il menù? Ricco e vario: piatti di carne e pesce, vegetariani, panini con pesce spada, pinse, toast, fritture. C’è sempre qualcosa di buono per tutti, senza che nessuno resti a digiuno.

E soprattutto, si mangia bene e si paga il giusto. Senza esagerazioni, per dare la possibilità a tutti di tornare, anche più volte nell’arco della stagione.

Spiaggia libera, rispetto e condivisione

Il Roxy Bar si affaccia su una spiaggia libera. Ma non per questo è lasciata a sé. Ogni sera e anche durante la giornata se serve, la spiaggia viene pulita. Non per dovere, ma per rispetto. Per l’ambiente e per le persone.

I servizi igienici, curati più volte al giorno, sono aperti anche ai passanti, non solo ai clienti. Lo stesso vale per gli ombrelloni, lasciati a disposizione gratuitamente, perché il sole e l’ombra siano un diritto di tutti.

Una filosofia semplice, che lascia il segno

Il Roxy Pub non urla, non si impone. Ma conquista. Lo fa con semplicità, con cura, con rispetto. È questo che lo rende speciale. Un locale “di tendenza”, perché qui si sta bene. E ci si torna, anche solo per un caffè, un panino o un saluto.

Perché, in fondo, il vero lusso è sentirsi accolti. E al Roxy Pub questo accade ogni giorno.