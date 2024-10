Royal Dance presenta “Oltre la danza”: musical, danza aerea e tanta voglia di stupire

“Oltre la danza” questo è il nome che l’ASD Royal Dance di Campo Calabro ha deciso di dare al suo spettacolo di fine anno.

Danza aerea, ginnastica artistica e tante altre specialità si susseguiranno nel corso della serata. Per la prima volta, nei suoi cinque anni di attività, la Royal Dance metterà in scena anche un musical: ‘Notre Dame de Paris‘. La scelta di questa particolare opera non è certo un caso, ma vuole ricordare i più recenti avvenimenti di Parigi che hanno visto coinvolto uno dei più noti simboli della Francia.

“Il Gobbo si sta per risvegliare, non perdere l’occasione di poter rimanere incantato dal musical che ha fatto emozionare il mondo intero”.

QUANDO

L’appuntamento con l’imperdibile spettacolo di danza è fissato per sabato 29 giugno a partire dalle ore 21:00 presso Piazza Municipio (Martiri di Nassirya).

Durante la serata si esibiranno più di 100 ragazzi che, nel corso dell’anno, hanno frequentato la scuola di danza. I ballerini hanno un’età compresa tra i 3 e i 20 anni e non mancheranno anche coreografie dedicate agli adulti che, instancabili frequentano i corsi offerti dalla scuola di Campo Calabro.

Ospiti, anche nel 2019, gli speciali ragazzi della cooperativa Rose Blu di Villa San Giovanni. Integrazione ed inclusione sono da sempre due dei fattori che decretano il successo della scuola di danza.

‘OLTRE LA DANZA AWARDS’

Nel programma dello spettacolo serale targato Royal Dance c’è spazio anche per le premiazioni. “Oltre la danza Awards” il titolo dell’iniziativa che, per la seconda volta, viene proposta ai partecipanti e al pubblico. I ragazzi che, nel corso dell’anno, si sono dimostrati più meritevoli riceveranno un riconoscimento da parte della scuola. Ma ad essere premiate saranno anche quelle figure del territorio che si sono particolarmente prodigate in ambito sportivo, culturale e sociale.

OSPITI

All’evento non mancheranno le istituzioni, nelle figure dell’assessore Maria Grazia Richichi di Villa San Giovanni, l’onorevole Giovanni Nucera, ed un delegato regionale del CONI Calabria.

La 5ᵃ edizione dello spettacolo di fine anno della Royal Dance è nato dalla stretta collaborazione tra gli allievi, protagonisti dell’evento, la direzione artistica di Davide Calarco ed un attento staff.

Final Show – Il più grande spettacolo di sempre aspetta solo voi.