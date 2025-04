Polemiche su RSU a Reggio: CISL FP, FLP, UNSA e CISAL replicano alla UIL PA

Così dichiarano i segretari territoriali di CISL FP, CONFSAL UNSA, FLP e CISAL FPC.

“In relazione alle recenti dichiarazioni rese pubblicamente dalla Segretaria Generale Territoriale della UILPA di Reggio Calabria, riteniamo doveroso intervenire per ristabilire la verità dei fatti e difendere il corretto operato delle organizzazioni sindacali coinvolte. È importante chiarire che la riammissione della lista UIL PA, è avvenuta in via esclusivamente provvisoria, sulla base di un decreto emesso inaudita altera parte, ovvero senza il contraddittorio con le altre parti interessate. Il procedimento è tuttora sub iudice, con udienza fissata per il prossimo 8 maggio, in cui il Giudice deciderà sul ricorso cautelare, in ordine alla legittimità della partecipazione della lista UIL PA. Dopo, eventualmente, sarà anche possibile ricorrere avverso l’ordinanza cautelare e ancora nel merito”.