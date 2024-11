Rugby Reggio Calabria: al via la nuova stagione col motto “Buttati nella mischia”

Si è svolta presso la Sala Conferenze di Palazzo “Corrado Alvaro”, la presentazione della stagione sportiva 2016/2017 della Rugby Reggio Calabria. Tanta partecipazione da parte del pubblico, grande attenzione degli operatori dell’informazione e numerose le autorità presenti.

Insieme al Presidente Demetrio Mannino, il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, i consiglieri Regionali Francesco Cannizzaro e Giovanni Nucera, seduti al tavolo dei relatori anche l’allenatore Shaun Huygen ed il giocatore Lorenzo Imbalzano. Non ha potuto partecipare per impegni pregressi S.E. il Prefetto Dott. Michele di Bari che ha inviato alla società un gradito saluto istituzionale.

Presente tra il pubblico il dottore Spina, General Manager della Zenises per Italia ed Europa dell’Est, Main Sponsor della società.

L’onorevole Giovanni Nucera ha sottolineato che il suo trascorso di atleta gli fa apprezzare particolarmente questo sport, esortando tutti i reggini a seguire i propri beniamini nei match che si disputeranno nella stagione che sta per iniziare.

L’onorevole Francesco Cannizzaro ha auspicato il meglio per il team sottolineando che questa creatura tutta reggina può ambire alla serie A alimentando grande entusiasmo attorno ai rugbysti.

I vari interventi sono stati scanditi da numerose diapositive e video della scorsa stagione compreso il trionfo della Rugby League che ha visto la squadra di Reggio laurearsi campione d’Italia. A questo proposito, l’onorevole Giovanni Nucera con delega allo sport per la Regione Calabria, ha premiato con una targa ricordo la squadra. Tanta l’emozione nei volti dei rugbisti che sono stati inoltre, ufficialmente invitati alla cittadella di Catanzaro dal Presidente Mario Oliverio.

Il Presidente Mannino prima della rituale foto di gruppo ha voluto stringere attorno a se tutti i rappresentanti politici presenti senza distinzione di appartenenza in una stretta di mano di buon auspicio per la stagione a venire, a dimostrazione che solo uniti si può vincere.

Attenzione è stata posta anche al futuro vivaio, presto infatti partirà un’azione che coinvolgerà le scuole del reggino per far conoscere questa prestigiosa pratica sportiva a tutti i giovani che si vorranno avvicinare al rugby che rappresenta ,tra l’altro, uno stile di vita che forgia il fisico e la personalità dei ragazzi per educarli ad un modo di essere tenace e vincente.

L’ambizione di quest’anno ha spiegato l’head coach Shaun Huygen sono i Playoff. La rosa infatti permetterà di disputare tutti i match ad altissimo livello. Si realizzerebbe un grande sogno nel momento in cui dovessero vincere, ottenendo la promozione.

Dunque tutti invitati a San Cristoforo, stadio della Rugby Reggio Calabria a tifare per questa nobile disciplina sportiva che rappresenta un’eccellenza per la nostra città e che fa della lealtà il valore cardine della sua missione.