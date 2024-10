Ruota Panoramica, mattinata da incorniciare. Pace fatta con la famiglia del piccolo Lorenzo

Si è appena concluso l’evento organizzato dalla società Europark di Ivan Montenero in concerto con l’amministrazione comunale reggina, rivolto alle persone diversamente abili. Questa mattina sono saliti gratuitamente sulla ruota panoramica, presente sul Lungomare Falcomatà, circa una trentina di bambini. Tra questi anche il piccolo Lorenzo e la sua famiglia, protagonista di una spiacevole vicenda ormai nota in città.

I titolari della giostra presente sul chilometro più bello d’Italia hanno invitato le associazioni che operano in ambito sociale in favore dei bambini con disabilità accogliendoli gratuitamente per un momento di svago e spensieratezza. In particolare, l’invito era stato rivolto al piccolo Lorenzo e alla sua famiglia.

Gli accompagnatori hanno pagato il biglietto di €5,00 che verrà devoluto dalla stessa società Europark, in favore del reparto di pediatria oncologica degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Pace fatta dunque tra la famiglia del piccolo Lorenzo e la proprietà della ruota panoramica. Come testimoniano le foto di questa mattina, Lorenzo appare felice ed entusiasta proprio nelle braccia di Ivan Montenero.

“Abbiamo chiarito la vicenda permettendo anche a tanti bambini speciali di poter usufruire tutti insieme di una bella attrazione come la ruota panoramica. Abbiamo visto oggi Reggio Calabria sotto un altro punto di vista, quello della solidarietà”. Queste le parole di Alessandro, papà di Lorenzo.

Soddisfatto anche il titolare Montenero per la mattinata rivolta al sociale.