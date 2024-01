Ryanair a Reggio, Falcomatà: 'Un'ottima notizia, attendiamo la presentazione dei voli'

Il primo cittadino di Reggio Calabria commenta così l’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria. L’interesse e l’avvio di nuove rotte nazionali ed internazionali della compagnia low cost irlandese in città e la creazione di un vero e proprio hub al ‘T. Minniti’ potrebbe davvero far decollare finalmente, dopo anni di attesa, lo scalo reggino.

“Mi sembra di capire che ci sono anche rotte nazionale e quindi una buona notizia non solo per aumentare il turismo in città e per accogliere migliaia di visitatori ma anche per chi quotidianamente si sposta verso altre città d’Italia per lavoro o per motivi di studio o di salute – conclude Falcomatà – Adesso attendiamo la presentazione dei voli”.